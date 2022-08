Batgirl | il film HBO Max è stato cancellato da Warner Bros

Carnera1990 : RT @CarloCoratelli: Se hai un film prodotto per lo streaming da 90 milioni di dollari, che neanche è il suo budget iniziale, spendere altri… - shanpu : insomma sta andando benino il DCEU dai: - SkyTG24 : Batgirl è stato cancellato, Warner Bros ferma il film costato 90 milioni di dollari - GopalamSuryasai : RT @LED0MAS: adesso pure la porcata con batgirl ma perché semplicemente non smettiamo di fare film se li gestiamo così male eh? - LED0MAS : adesso pure la porcata con batgirl ma perché semplicemente non smettiamo di fare film se li gestiamo così male eh? -

Simmons mentre l'antagonista di turno era Brendan Fraser nei panni di Firefly I motivi della cancellazione diapprofondimento, nelci sarà personaggio trans: prima volta per la ...Dopo uno scoop del New York Post, sia Variety sia The Wrap si sono precipitati a constatare se potesse essere vero: si può cancellare uncome, costato già 90 milioni di dollari e di ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...La notizia della cancellazione di Batgirl ha scosso tutti i fan della DC Films e questa mattina arrivano nuovi aggiornamenti sul "fattaccio" ..