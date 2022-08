Batgirl, i registi condividono la reazione alla cancellazione: "Siamo sconvolti e rattristati" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno condiviso la loro reazione alla cancellazione del film Batgirl, che era in fase di post-produzione. I registi di Batgirl hanno condiviso la loro reazione alla cancellazione del film, arrivata inaspettatamente quando il progetto era già nella fase di post-produzione. Il lungometraggio era stato realizzato con un budget di 90 milioni di dollari e la distribuzione doveva avvenire nei cinema. Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno dichiarato parlando di Batgirl: "Siamo rattristati e sconvolti dalla notizia. Non riusciamo ancora a crederci. Come registi è essenziale che il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 agosto 2022) Adil El Arbi e Bilall Fh hanno condiviso la lorodel film, che era in fase di post-produzione. Idihanno condiviso la lorodel film, arrivata inaspettatamente quando il progetto era già nella fase di post-produzione. Il lungometraggio era stato realizzato con un budget di 90 milioni di dollari e la distribuzione doveva avvenire nei cinema. Adil El Arbi e Bilall Fh hanno dichiarato parlando di: "notizia. Non riusciamo ancora a crederci. Comeè essenziale che il ...

