Batgirl cancellato a riprese ultimate: Warner Bros. perde 90 milioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con grande sorpresa dei fan, la nuova dirigenza di Warner Bros. ha cancellato ufficialmente Batgirl. Il film con Leslie Grace, che avrebbe assistito al ritorno di JK Simmons nelle vesti del commissario Gordon e di Michael Keaton nei panni di Batman, non vedrà la luce: ecco il motivo. Il debutto in sala di Batgirl sembrava ormai imminente. Le riprese dell'attesissimo film DC erano state ormai ultimate, grazie a un investimento di circa 90 milioni di dollari. Una cifra formalmente bruciata, dal momento che i nuovi vertici a capo della Warner Bros. hanno deciso di non distribuirlo, né in sala né in streaming su HBO Max. Insomma, nonostante l'ingente somma spesa per produrlo, Batgirl non sarà visibile dal ...

