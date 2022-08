Basket | la proposta di Magic Johnson | ' ritiriamo il numero 6 di Bill Russell dalla Nba'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Los Angeles, 3 ago. -(Adnkronos) - Nelle ore immediatamente successive alla notizia della scomparsa di, in molti hanno pensato che la Nba dovesse pensare a qualcosa di speciale per onorare la memoria di uno dei padri fondatori della lega. A farsi portavoce di una richiesta in particolare è stato, che attraverso il suo attivissimo account Twitter ha lanciato una: "Il Commissioner Adam Silver dovrebbe ritirare il6 per tutta la NBA in onore dell'eredità di!". Il contributo che ha datoalla lega dentro e fuori dal campo è stato infatti talmente grande da meritarsi un riconoscimento del genere, che peraltro non è unico nella storia dello sport americano: nel baseball Mlb, ...