Basket: inizia il training camp di Pinzolo per la Nazionale. Il ct Pozzecco: “Dobbiamo arrivare al top a fine agosto” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Scatta un’estate intensissima per la Nazionale italiana di Basket al maschile. Due sfide di qualificazione ai Mondiali 2023, poi gli Europei di Milano: appuntamenti importantissimi per gli azzurri tra agosto e settembre. La squadra tricolore si sta preparando in quel di Pinzolo, dove oggi è scattato il raduno che durerà fino al 10 agosto, ovviamente agli ordini del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco. Le parole del ct alla FIP: “Nel dare il benvenuto nello staff tecnico a Federico Fucà, voglio ringraziare con grande affetto Paolo Galbiati, la cui scelta di cimentarsi in una piazza storica come quella di Varese è più che comprensibile. Il raduno che inizia oggi ci deve portare al massimo della condizione a fine agosto, quando dovremo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Scatta un’estate intensissima per laitaliana dial maschile. Due sfide di qualificazione ai Mondiali 2023, poi gli Europei di Milano: appuntamenti importantissimi per gli azzurri trae settembre. La squadra tricolore si sta preparando in quel di, dove oggi è scattato il raduno che durerà fino al 10, ovviamente agli ordini del commissario tecnico Gianmarco. Le parole del ct alla FIP: “Nel dare il benvenuto nello staff tecnico a Federico Fucà, voglio ringraziare con grande affetto Paolo Galbiati, la cui scelta di cimentarsi in una piazza storica come quella di Varese è più che comprensibile. Il raduno cheoggi ci deve portare al massimo della condizione a, quando dovremo ...

