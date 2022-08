Basket, Europei Under 18 2022: l’Italia batte la Grecia e conquista i quarti di finale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Prosegue l’avventura dell’Italia negli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Izmir in Turchia. Gli azzurrini si sono qualificati per i quarti di finale dopo aver sconfitto la Grecia per 64-55 al termine di una partita che ha visto l’Italia allungare tra secondo e terzo quarto, resistendo poi ai tentativi di rimonta degli ellenici negli ultimi dieci minuti. Adesso la squadra di coach Andrea Capobianco affronterà la vincente dell’ottavo tra Spagna e Macedonia del Nord. Per la vittoria dell’Italia sono stati decisivi i 15 punti di Matteo Visintin e Niccolo Moretti, che hanno messo entrambi a referto anche sei assist. Sfiora la doppia doppia Emmanuel Innocenti, che ha chiuso con 14 punti ed 8 rimbalzi. Alla Grecia non sono bastati i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Prosegue l’avventura delnegli18 in corso di svolgimento a Izmir in Turchia. Gli azzurrini si sono qualificati per ididopo aver sconfitto laper 64-55 al termine di una partita che ha vistoallungare tra secondo e terzo quarto, resistendo poi ai tentativi di rimonta degli ellenici negli ultimi dieci minuti. Adesso la squadra di coach Andrea Capobianco affronterà la vincente dell’ottavo tra Spagna e Macedonia del Nord. Per la vittoria delsono stati decisivi i 15 punti di Matteo Visintin e Niccolo Moretti, che hanno messo entrambi a referto anche sei assist. Sfiora la doppia doppia Emmanuel Innocenti, che ha chiuso con 14 punti ed 8 rimbalzi. Allanon sono bastati i ...

