Baldassarre | “I contratti dell’orrore e il catalogo dei bambini | cosa c’è dietro la maternità surrogata”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Fiumicino – Una serata particolare, con la leggerezza del tramonto sul mare e la durezza di argomenti profondi, come quelli riguardanti la. Un mix di emozioni e politica, che hanno dimostrato come si possa (e forse si debba) ritagliare degli spazi di pensiero, di impegno sociale, di approfondimento anche in contesti considerati ludici. Impiegare qualche minuto per affrontare gli orrori del business che c’èlanon vuol dire “appesantire una serata” tra cocktail e amici, ma significa al contrario “riempirla di contenuti”. Questo ha rappresentato la presentazione del libro dell’europarlamentare Simona Renata“Il mondo di sotto, donne sfruttate evenduti”, organizzato dal vicecommissario della Lega a ...