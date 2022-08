Bagno profumato? Il trucco anche se non hai le finestre (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ti piacerebbe avere il Bagno sempre profumato? Ecco il trucco per farlo anche senza finestre. Scopriamo nel dettaglio cosa serve e come funziona. Sappiamo tutti che stare dietro a tutte le faccende domestiche non è affatto semplice. Il Bagno è sicuramente una delle zone più complicate da tenere pulite, per questo motivo oggi vi sveleremo un trucco facile e veloce per tenerlo sempre profumato. Non preoccupatevi, funziona anche se non avete le finestre. Ecco come avere sempre un Bagno pulito e profumatoIn alcune case è possibile trovare dei bagni piuttosto piccoli e ciechi, quindi senza nessun tipo di finestra per farli arieggiati. In questo caso, è molto difficile ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ti piacerebbe avere ilsempre? Ecco ilper farlosenza. Scopriamo nel dettaglio cosa serve e come funziona. Sappiamo tutti che stare dietro a tutte le faccende domestiche non è affatto semplice. Ilè sicuramente una delle zone più complicate da tenere pulite, per questo motivo oggi vi sveleremo unfacile e veloce per tenerlo sempre. Non preoccupatevi, funzionase non avete le. Ecco come avere sempre unpulito eIn alcune case è possibile trovare dei bagni piuttosto piccoli e ciechi, quindi senza nessun tipo di finestra per farli arieggiati. In questo caso, è molto difficile ...

risparmiosulweb : Vuoi vincere un set di asciugamani? Partecipa oggi stesso al concorso 'Gli alleati del tuo bagno profumato' di Ambi… - GiovanniCamell4 : @PaoloRodari @repubblica La greffa della Chiesa con gli apostati. Tipo fare il bagno nel Lambro e dire che sei prof… - carloemme50 : Buono come il profumo dei biscotti in quei sabato pomeriggio d’inverno; rassicurante come un bagno caldo fatto in p… - gbertozzi2 : RT @facciobiondate: Mi ha fatto le melanzane e la focaccia con il capocollo che prepara suo fratello,con i maiali allevati da lui e il gel… - EEvienia : RT @facciobiondate: Mi ha fatto le melanzane e la focaccia con il capocollo che prepara suo fratello,con i maiali allevati da lui e il gel… -