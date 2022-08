Ayman al- Zawahiri, dopo la morte del leader di al-Qaeda i terroristi si riorganizzano. Una fotografia della galassia jihadista nel mondo (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Il Dipartimento di Stato crede che ci siano buone probabilità che riemerga la violenza anti- americana a seguito della morte di Ayman al-Zawahiri“. Così scrive il ministero degli esteri americano in una nota rivolta a tutti i cittadini americani che si trovano all’estero, all’indomani dell’uccisione del leader di al- Qaeda in un raid Usa a Kabul. Il ritorno dei talebani nella capitale afghana il 15 agosto dello scorso anno, ha smosso qualcosa nella galassia jihadista e non solo a beneficio di al- Qaeda che ha ritrovato in Afghanistan un porto sicuro,- come dimostrato dal fatto che il leader della principale organizzazione terroristica al mondo, Ayman ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Il Dipartimento di Stato crede che ci siano buone probabilità che riemerga la violenza anti- americana a seguitodial-“. Così scrive il ministero degli esteri americano in una nota rivolta a tutti i cittadini americani che si trovano all’estero, all’indomani dell’uccisione deldi al-in un raid Usa a Kabul. Il ritorno dei talebani nella capitale afghana il 15 agosto dello scorso anno, ha smosso qualcosa nellae non solo a beneficio di al-che ha ritrovato in Afghanistan un porto sicuro,- come dimostrato dal fatto che ilprincipale organizzazioneca al...

