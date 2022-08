Aversa | controlli della municipale | verifiche su 60 veicoli e un’azienda sequestrata

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Primi giorni di lavoro per il Comandante Colonnello Antonio Piricelli alla guida del ComandoPolizia Locale di. Sono ormai giorni che il Comandante Piricelli in prima linea unitamente agli operatoriPolizia Locale ha ha avviato una serie di servizi mirati tesi ad avere un controllo capillare del territorio, attraverso personale automontato ed appiedato.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

anche sugli illeciti ambientali nei confronti di alcune attività. Tra queste, un'azienda artigiana di meccanica ubicata nel centro diche, a seguito di ispezione e dall'analisi della ...... della Diocesi die del Comitato Kosmos hanno analiticamente evidenziato le problematiche ... a gran voce, ed a coro unisono, richiesta sia di intensificazione deiche di concrete ...Primi giorni di lavoro per il Comandante Colonnello Antonio Piricelli alla guida del Comando della Polizia Locale di Aversa. Sono ormai giorni che il Comandante Piricelli in prima linea unitamente agl ...E' risultata operare in dispregio alle normative ambientali non essendo in possesso delle autorizzazioni previste per l’esercizio di tale attività ...