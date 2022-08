Avere 50 anni oggi: tra menopausa e Perennials, esce il nuovo podcast di Justine Mattera (Di mercoledì 3 agosto 2022) Avere 50 anni non significa più essere fuori dai giochi. Le cinquantenni del 2022, soprannominate “Perennials” proprio per il loro essere trasversali attraverso il tempo, hanno molto da dire, da fare e da sognare. A questo deve aver pensato l’attrice e conduttrice televisiva statunitense Justine Mattera quando ha deciso di debuttare nel mondo dei podcast. E di coinvolgere le amiche e colleghe di sempre dello spettacolo che potessero dare voce e visibilità al sentire delle donne che oggi sono intorno ai 50. esce oggi 3 agosto la prima puntata. Leggi anche › menopausa senza disturbi? Ora si può. Ecco le cure più efficaci per ogni sintomo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 agosto 2022)50non significa più essere fuori dai giochi. Le cinquantenni del 2022, soprannominate “” proprio per il loro essere trasversali attraverso il tempo, hanno molto da dire, da fare e da sognare. A questo deve aver pensato l’attrice e conduttrice televisiva statunitensequando ha deciso di debuttare nel mondo dei. E di coinvolgere le amiche e colleghe di sempre dello spettacolo che potessero dare voce e visibilità al sentire delle donne chesono intorno ai 50.3 agosto la prima puntata. Leggi anche ›senza disturbi? Ora si può. Ecco le cure più efficaci per ogni sintomo ...

