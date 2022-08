Avellino | ufficiale l’ingaggio di Zanandrea | ecco i dettagli

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Come anticipato nei giorni scorsi, Gianmariaè nuovo calciatore dell’l’annuncio della società: “L’U.S.1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Mantova, le prestazioni sportive del calciatore Gianmaria. Nato a Noventa Vicentina il 26 maggio 1999 il difensore veneto è cresciuto nelle giovanili della Juventus, avendo anche brevi parentesi nei settori giovanili di Vicenza e Genoa. Con l’under 23 della società bianconera ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2018/2019 in serie C. Oltre a quella del club piemontese, in carriera ha indossato le maglie di Mantova e Perugia, quest’ultima nella scorsa stagione in serie B. Tra i professionisti, in totale, ha collezionato ...

sportavellino : Ufficiale - Avellino: Gianmaria Zanandrea è un nuovo calciatore biancoverde - - zazoomblog : Serie C UFFICIALE: Bove dall'Avellino al Crotone - #Serie #UFFICIALE: #dall'Avellino - SportdelSud : ???? Davide #Bove lascia l'#Avellino a titolo definitivo. Ecco il suo nuovo club. - ParliamoDiNews : Bove saluta l`Avellino, ufficiale l`accordo con il Crotone - - ottopagine : Us Avellino, ufficiale la cessione di Bove al Crotone #Avellino -

Avellino YSport

Commenta per primo In Serie C il Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'il difensore Davide Bove , classe 1998 ex Novara....soddisfatti per la rinascita del CTA dii dirigenti locali delle ACLI ed il Presidente nazionale del CTA Matteo Altavilla che sarà nei prossimi giorni adper il battesimo... Gianmaria Zanandrea all'Avellino Calcio: é Ufficiale Previsioni meteo per il 3/08/2022, Avellino. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima di 19°C e massima di 33°C ...Il Crotone chiude un altro colpo in difesa. La società calabrese ufficializza l'acquisto del centrale dell'Avellino, Davide Bove ...