Avellino Summer Fest, la denuncia del MID Campania (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del Movimento Italiano Disabili Sicuramente grande successo a San Tommaso ieri sera per la magnifica serata con I The Kolors che ha fatto registrare un bagno di folla di cittadini di tutte le età presenti e interessati all'evento, ma allo stesso tempo registrati e riscontrati anche tanti disagi per le persone con disabilità dovuti forse anche allo spazio a disposizione offerto dalla location, ovviamente senza incolpare nessuno, è questo che desideriamo affermare attraverso questa nota stampa a firma del Coordinatore Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili, anche lui presente in compagnia di amici che erano con lui e accompagnato all'evento e tra persone come lui che hanno vissuto notevoli disagi, partendo dal primo caso ovvero non vi era delineata e definita un area ben chiara con previsione ...

