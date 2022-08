Auto elettrica, la ricarica energetica diventa on demand in alcune mete turistiche italiane (Di mercoledì 3 agosto 2022) Acquistare un’Auto elettrica e programmare un viaggio diventa ancora più facile. All’Argentario, in Toscana, e a Santa Margherita Ligure, ad agosto, sarà possibile usufruire di un nuovo servizio grazie alla collaborazione fra Enel X Way, la global business line di Enel dedicata alla mobilità elettrica, ed E-GAP. Come funziona la ricarica on demand Chi ha un’Auto elettrica, oltre alla rete di infrastrutture di ricarica di Enel X Way, potrá prenotare la ricarica fast on demand attraverso l’app JuicePass e un van di E-GAP raggiungerà il veicolo anche in assenza del proprietario. “Siamo felici di rinnovare la partnership con E-GAP arricchendo l’esperienza di ricarica dei nostri ... Leggi su fmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) Acquistare un’e programmare un viaggioancora più facile. All’Argentario, in Toscana, e a Santa Margherita Ligure, ad agosto, sarà possibile usufruire di un nuovo servizio grazie alla collaborazione fra Enel X Way, la global business line di Enel dedicata alla mobilità, ed E-GAP. Come funziona laonChi ha un’, oltre alla rete di infrastrutture didi Enel X Way, potrá prenotare lafast onattraverso l’app JuicePass e un van di E-GAP raggiungerà il veicolo anche in assenza del proprietario. “Siamo felici di rinnovare la partnership con E-GAP arricchendo l’esperienza didei nostri ...

