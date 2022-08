Auto elettrica in fiamme | “E’ il quarto caso” Cosa succede alle batterie

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Per carità, anche lea benzina prendono fuoco così come glibus di Roma. Però nel mondo girano milioni di motori endotermici mentre dielettriche per ora se ne registra un esiguo, e ben remunerato, numero. In vista della “rivoluzione green” imposta dall’Ue, che costringerà le casemobilistiche a dire addio al motore a scoppio entro il 2035, non si può dunque non riportare quanto successo in queste ore in Florida. Dove una Jaguar I-Pace ha preso fuoco dal nulla dopo essere stata ricaricata. La notizia è stata riportata dal portale specializzato americano, Electrek. In sostanza il signor Gonzalo Salazar ha comprato quest’nel 2019. Fino a giugno del 2022 nessun problema, poiil patatrac: “Il 16 giugno ho collegato ...