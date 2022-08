Auguri Charlotte Casiraghi | i look più belli per celebrare il compleanno della Reale

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Life&People.itfesteggia il 36esimocon tutta la grazia e l’eleganza di una Principessa. Doti ereditate dalla nonna Grace Kelly, indimenticata star del cinema americano. E’ la secondogenita di Carolina di Monaco e di Stefano, undicesima in linea di successione al trono monegasco. Bella e solare idisono ogni volta lezioni di stile. Sempre presente agli eventi istituzionali di famiglia ha scelto di vivere la sua vita in maniera libera, lontana dall’etichetta. Si dedica ai suoi interessi: la filosofia, l’equitazione, la moda, i figli. Da Brand ambassador Chanel si è presentata in passerella in sella a un cavallo alla sfilata Haute Couture primavera estate 2022. La sua libertà ...