"Attenzione". Invasione di pesci pericolosi nel mare italiano: come riconoscerli (Di mercoledì 3 agosto 2022) pesci alieni in Italia: le quattro specie pericolose. È allarme nel mar Meditteraneo, dove dal Canale di Suez sono arrivate quattro specie di 'pesci alieni': pesce palla maculato, pesce scorpione, pesce coniglio scuro e pesce coniglio striato. Sono di origine tropicale e sono state segnalate nei mari italiani, per la prima volta in Sicilia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim).

