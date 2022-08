Atletica: Vallortigara riparte da Diamond League dopo il bronzo mondiale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Elena Vallortigara, bronzo mondiale del salto in alto, riparte dalla tappa di Diamond League. Questa è il primo evento di un certo peso dopo i Mondiali di Eugene, due settimane prima rispetto agli Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto). L’azzurra sarà in pedana nella giornata di sabato (6 agosto) a Chorzow (Polonia). Per lei sarà la quinta partecipazione della stagione ad una gara di Diamond League. Tra le sue avversarie più temute la vicecampionessa mondiale, l’ucraina Yaroslava Mahuchikh. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Elenadel salto in alto,dalla tappa di. Questa è il primo evento di un certo pesoi Mondiali di Eugene, due settimane prima rispetto agli Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto). L’azzurra sarà in pedana nella giornata di sabato (6 agosto) a Chorzow (Polonia). Per lei sarà la quinta partecipazione della stagione ad una gara di. Tra le sue avversarie più temute la vicecampionessa, l’ucraina Yaroslava Mahuchikh. SportFace.

