Atletica: Vallortigara riparte da Chorzow dopo il bronzo iridato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Riprende la Diamond League: in gara in Polonia anche Bellò, Randazzo e Ponzio. ROMA - Riavvia i motori la Wanda Diamond League. E riprende con una novità assoluta, l'inedita tappa polacca di Chorzow, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Riprende la Diamond League: in gara in Polonia anche Bellò, Randazzo e Ponzio. ROMA - Riavvia i motori la Wanda Diamond League. E riprende con una novità assoluta, l'inedita tappa polacca di, ...

sportface2016 : #Atletica | #Vallortigara riparte da #DiamondLeague dopo bronzo mondiale - AthleticsJournl : #DiamondLeague Slesia, tanti big in gara: da #Pichardo alla #Jackson, da #Bromell a #Norman. Ci sono anche i nostri… - sportvicentino : ATLETICA LEGGERA - Elena Vallortigara, bronzo ai Mondiali nel salto in alto, ricevuta in Comune a Schio dal sindaco… - GianniVezzani1 : Mondiali: Stano e Vallortigara tengono alta la bandiera italiana nell’atletica. Rinascita scherma - newsfresche : RT @OA_Sport: #ATLETICA Il PAGELLONE dell'Italia ai Mondiali: Stano superstar. Troppi infortuni ma Vallortigara insegna che bisogna saper a… -