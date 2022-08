Atletica, Mori vola in finale con la miglior misura: i risultati degli altri italiani (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono ben 3 gli atleti italiani che volano nella finale mondiale U20 di Cali, nella terza giornata iridata in Colombia. Rachele Mori firma la miglior misura nel martello con 64,83 e centra la qualificazione diretta (era richiesto 62,00). Marta Amani salta 6,32 (+0.7) nel lungo, seconda prestazione complessiva del turno eliminatorio. Cesare Caiani si prende la finale dei 3000 siepi con l’ultimo tempo di ripescaggio (9:02.35). Nella notte italiana, ci saranno altri atleti azzurri pronti a fare faville, ad iniziare da Benedetta Benedetti, impegnata poco dopo la mezzanotte nella finale del disco. Semifinali per Alessia Seramondi e Ludovica Cavo nei 400hs dalle 22.05, semifinale anche per Tonella nei 200 (dalle 22.35). ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono ben 3 gli atleticheno nellamondiale U20 di Cali, nella terza giornata iridata in Colombia. Rachelefirma lanel martello con 64,83 e centra la qualificazione diretta (era richiesto 62,00). Marta Amani salta 6,32 (+0.7) nel lungo, seconda prestazione complessiva del turno eliminatorio. Cesare Caiani si prende ladei 3000 siepi con l’ultimo tempo di ripescaggio (9:02.35). Nella notte italiana, ci sarannoatleti azzurri pronti a fare faville, ad iniziare da Benedetta Benedetti, impegnata poco dopo la mezzanotte nelladel disco. Semifinali per Alessia Seramondi e Ludovica Cavo nei 400hs dalle 22.05, semianche per Tonella nei 200 (dalle 22.35). ...

