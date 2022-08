Atletica, Mondiali U20: Rachele Mori in finale con la miglior misura! Marta Amani seconda nel lungo, ok Tonella (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’Italia inizia in maniera brillante la terza giornate di gare ai Mondiali Under 20 di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Cali (Colombia). Rachele Mori vola in finale del lancio del martello con la miglior misura di qualificazione. La toscana, nipote di Fabrizio, si è presentata in pedana da favorita della vigilia e ha fatto volare l’attrezzo a 64.83 metri al primo tentativo, superando nettamente la norma di qualifica posta a 62.00 metri. Alle sue spalle si sono piazzate la tedesca Jada Julien (63.20), la messicana Paola Bueno Calvillo (63.14), l’ecuadoriana Nereida Santa Cruz (62.37), l’ungherese Jazmin Csatari (61.98) e l’irlandese Nicola Tuthill (61.87). Atletica, Europei 2022: i convocati dell’Italia, 101 azzurri a Monaco. Spiccano Jacobs, Tamberi, Stano e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’Italia inizia in maniera brillante la terza giornate di gare aiUnder 20 dileggera, in corso di svolgimento a Cali (Colombia).vola indel lancio del martello con lamisura di qualificazione. La toscana, nipote di Fabrizio, si è presentata in pedana da favorita della vigilia e ha fatto volare l’attrezzo a 64.83 metri al primo tentativo, superando nettamente la norma di qualifica posta a 62.00 metri. Alle sue spalle si sono piazzate la tedesca Jada Julien (63.20), la messicana Paola Bueno Calvillo (63.14), l’ecuadoriana Nereida Santa Cruz (62.37), l’ungherese Jazmin Csatari (61.98) e l’irlandese Nicola Tuthill (61.87)., Europei 2022: i convocati dell’Italia, 101 azzurri a Monaco. Spiccano Jacobs, Tamberi, Stano e ...

