Atletica: Europei Monaco, 101 atleti azzurri convocati, Jacobs e Tamberi da valutare (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Il Direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato la composizione della squadra azzurra che parteciperà ai Campionati Europei di Monaco di Baviera (Germania) in programma da lunedì 15 a domenica 21 agosto. Il team sarà composto da 101 atleti (54 uomini, 47 donne), il numero più ampio di sempre per l'Italia nella rassegna continentale, giunta alla venticinquesima edizione: il precedente record di partecipazione risale a vent'anni fa, sempre a Monaco di Baviera, con 95 convocati per l'edizione del 2002. Del gruppo fanno parte anche le superstar azzurre Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, la cui partecipazione, come noto, verrà valutata nei prossimi giorni. Tra i convocati, spiccano i nomi del campione olimpico e mondiale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Il Direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato la composizione della squadra azzurra che parteciperà ai Campionatididi Baviera (Germania) in programma da lunedì 15 a domenica 21 agosto. Il team sarà composto da 101(54 uomini, 47 donne), il numero più ampio di sempre per l'Italia nella rassegna continentale, giunta alla venticinquesima edizione: il precedente record di partecipazione risale a vent'anni fa, sempre adi Baviera, con 95per l'edizione del 2002. Del gruppo fanno parte anche le superstar azzurre Marcelle Gianmarco, la cui partecipazione, come noto, verrà valutata nei prossimi giorni. Tra i, spiccano i nomi del campione olimpico e mondiale ...

SportRepubblica : Europei di atletica, Jacobs e Tamberi tra i convocati nonostante gli infortuni - glooit : Atletica: 101 azzurri per Europei, Jacobs e Tamberi sub judice leggi su Gloo - TV7Benevento : Atletica: Europei Monaco, 101 atleti azzurri convocati, Jacobs e Tamberi da valutare - - OA_Sport : #ATLETICA Filippo Tortu ambisce a un ruolo di primo livello agli Europei a Monaco. Le prospettive dell'azzurro - ansacalciosport : Atletica: Tamberi 'mancava il covid, ma per Europei tengo duro'. 'Ora sono negativo, quanta fatica: 2022 non ne va… -