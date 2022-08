Atletica, Europei 2022: i convocati dell’Italia, 101 azzurri a Monaco. Spiccano Jacobs, Tamberi, Stano e Vallortigara (Di mercoledì 3 agosto 2022) Antonio La Torre, DT della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni, per gli Europei 2022, che andranno in scena a Monaco (Germania) dal 15 al 21 agosto. Spiccano i nomi di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, ma i due Campioni Olimpici scioglieranno la propria riserva soltanto nei prossimi giorni a causa delle rispettive difficoltà fisiche. Risponde presente Massimo Stano: il fresco Campione del Mondo della 35 km di marcia torna sui 20 km, distanza su cui ha conquistato il titolo olimpico lo scorso anno. Filippo Tortu cercherà il colpaccio sui 200 metri, dove vedremo anche Fausto Desalu (altro Campione Olimpico con la 4×100). Elena Vallortigara cercherà la replica dopo la medaglia di bronzo conquistata ai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Antonio La Torre, DT della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni, per gli, che andranno in scena a(Germania) dal 15 al 21 agosto.i nomi di Marcelle Gianmarco, ma i due Campioni Olimpici scioglieranno la propria riserva soltanto nei prossimi giorni a causa delle rispettive difficoltà fisiche. Risponde presente Massimo: il fresco Campione del Mondo della 35 km di marcia torna sui 20 km, distanza su cui ha conquistato il titolo olimpico lo scorso anno. Filippo Tortu cercherà il colpaccio sui 200 metri, dove vedremo anche Fausto Desalu (altro Campione Olimpico con la 4×100). Elenacercherà la replica dopo la medaglia di bronzo conquistata ai ...

