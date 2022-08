Atletica, Elena Vallortigara riparte dalla Diamond League: bronzo mondiale a Chorzow con 3 azzurri (Di mercoledì 3 agosto 2022) Elena Vallortigara si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel salto in alto ai Mondiali. La veneta è salita sul podio a Eugene e si avvicinerà agli Europei prendendo parte a una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera. L’appuntamento è per sabato 6 agosto a Chorzow (Polonia). La 30enne, capace di superare i 2 metri durante la rassegna iridata, affronterà l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, argento a Eugene. Si tratterà della quinta apparizione stagionale in Diamond League, nei precedenti appuntamenti (Eugene, Rabat, Parigi, Stoccolma) non era ma riuscita a fare meglio di 1.90. In pedana anche le altre ucraine Iryna Gerashchenko, Yuliya ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022)si appresta a fare il proprio ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia dinel salto in alto ai Mondiali. La veneta è salita sul podio a Eugene e si avvicinerà agli Europei prendendo parte a una tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’appuntamento è per sabato 6 agosto a(Polonia). La 30enne, capace di superare i 2 metri durante la rassegna iridata, affronterà l’ucraina Yaroslava Mahuchikh, argento a Eugene. Si tratterà della quinta apparizione stagionale in, nei precedenti appuntamenti (Eugene, Rabat, Parigi, Stoccolma) non era ma riuscita a fare meglio di 1.90. In pedana anche le altre ucraine Iryna Gerashchenko, Yuliya ...

sportli26181512 : Mondiali Pentathlon moderno, Elena Micheli conquista la medaglia d'oro: Elena Micheli è la nuova Campionessa del Mo… - sportvicentino : ATLETICA LEGGERA - Elena Vallortigara, bronzo ai Mondiali nel salto in alto, ricevuta in Comune a Schio dal sindaco… - monicamondini : RT @RaiNews: Ai Mondiali di atletica in Oregon, Stano ha salvato il medagliere di un’Italia che rischiava di lasciare gli Stati Uniti con l… - RaiNews : Ai Mondiali di atletica in Oregon, Stano ha salvato il medagliere di un’Italia che rischiava di lasciare gli Stati… - DGJjUVENTINODOC : RT @RadioSportiva: ?????? Massimo Stano si laurea campione del mondo dopo aver trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei 20 km. È la prima me… -