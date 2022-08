Atletica | dubbio Europeo per Tamberi | “Anche il Covid dopo il Mondiale”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Non è un periodo particolarmente fortunato per il saltatore in alto Non riesce a saltare quanto vorrebbe Gianmarco, tormentato da un problema fisico che ha inficiatosulla sua prestazione aldi Eugene (poi quarto). L’altro appuntamento importante di questa fitta stagione è l’, il 15 agosto a Monaco di Baviera. La presenza dell’anconetano è però in forte. Lo aveva ammesso lui stesso post Eugene e l’ha spiegato nelle ultime ore su Instagram. Come svelato già qualche giorno fa in un’intervista a Gazzetta dello Sport,ha infatti avutoil. “Ciao ragazzi, mi avete sentito poco in questi giorni perché purtroppo tornato dall’America ho avuto l’ennesima sfortuna di questo 2022. Il giorno ...