Assistenza e ricambi - Motrio punta a 400 officine entro il 2025

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Olivier Pontreau, retail director di, brand del gruppo Renault dedicato alla manutenzione multimarca, ha idee chiare e piani ambiziosi: triplicare la rete italiana in tre anni. Non solo. Facendo propria la strategia globale del brand creato più di 16 anni fa dall'ex Régie, presente attualmente in 25 Paesi con 25 mila centri die riparazione,vuole sfondare anche sui, quadruplicando il catalogo dei prodotti in modo da coprire almeno l'80% del parco circolante europeo. In tre anni 400. Partiamo dalla rete. Punto di forza del brand, spiega Pontreau a Quattroruote, è la presenza di un team dedicato alle: mettiamo a disposizione una persona ogni circa trenta centri. Questo dimostra l'impegno e l'attenzione che il gruppo ha per il suo ...