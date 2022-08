Arrivano le nuove linee guida per le assunzioni nella PA (Di mercoledì 3 agosto 2022) Teoria fatti da parte: per essere assunti nella P.a da ora il solo "sapere" non bastera' piu', contera' anche il "saper fare", ovvero le capacita' tecniche, e il "saper essere", cioe' quelle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Teoria fatti da parte: per essere assuntiP.a da ora il solo "sapere" non bastera' piu', contera' anche il "saper fare", ovvero le capacita' tecniche, e il "saper essere", cioe' quelle ...

GiovaQuez : Sono 505 i casi di #vaiolodellescimmie in Italia, 26 in più nel confronto con l'ultima rilevazione di 4 giorni fa.… - Agenzia_Ansa : Dagli Stati Uniti arrivano nuove sanzioni alla Russia per interferenze nelle elezioni, sia in Usa che in altri Paes… - Il_Papersera : Da oggi con @TopolinoIT arrivano le nuove carte da gioco d’Autore di #silviaziche! Per saperne di più:… - ladytrisha2 : RT @EssereAnimali: 'Nuove immagini mostrano il rischio enorme nel bollare come 'benessere animale' i prodotti che arrivano da allevamenti i… - afnewsinfo : Con Topolino arrivano le nuove carte da gioco d’Autore -