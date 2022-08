Arrestato per "comportamento intimidatorio" Lee Ryan, il cantante della boy band Blue (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 39enne avrebbe dato in escandescenze su un volo quando il personale gli ha spiegato che non gli sarebbero stati serviti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 39enne avrebbe dato in escandescenze su un volo quando il personale gli ha spiegato che non gli sarebbero stati serviti ...

enpaonlus : Il marito non vuole il gatto e accoltella la moglie, donna grave nel Cremonese. L’uomo è stato arrestato per tentat… - repubblica : Massimo Hallecker, l'ex candidato di Fratelli d'Italia arrestato per corruzione che ora nessuno conosce [di Andrea… - rtl1025 : ?? Una donna di 48 anni è ricoverata in terapia intensiva a #Cremona dopo essere stata accoltellata durante una lite… - SkyTG24 : Catania, minaccia con un cacciavite per rapina: arrestato - nuccia20 : RT @enpaonlus: Il marito non vuole il gatto e accoltella la moglie, donna grave nel Cremonese. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidi… -