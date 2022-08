Arisa su Instagram: “Sono donna ma anche uomo”. E si parla di gender fluid (Di mercoledì 3 agosto 2022) Arisa su Instagram appare particolarmente sexy mentre nasconde le sue nudità solo con l’aiuto delle mani. Pubblica un post con un video correlato e scrive di essere una donna, ma anche un uomo. Ecco perché oggi si parla tanto di gender fluid, il fenomeno in continua crescita che di recente ha preso piede anche in Italia. Arisa non è l’unica artista del mondo musicale che pone l’attenzione sul gender fluid e sul rifiuto delle etichette che riguardano il genere. Di genere femminile, maschile, nessuno o entrambi: la nuova tendenza punta a garantire l’assoluta libertà individuale, la libertà di essere quel che si è senza etichette. E a prescindere dal sesso di nascita, determinato da ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)suappare particolarmente sexy mentre nasconde le sue nudità solo con l’aiuto delle mani. Pubblica un post con un video correlato e scrive di essere una, maun. Ecco perché oggi sitanto di, il fenomeno in continua crescita che di recente ha preso piedein Italia.non è l’unica artista del mondo musicale che pone l’attenzione sule sul rifiuto delle etichette che riguardano il genere. Di genere femminile, maschile, nessuno o entrambi: la nuova tendenza punta a garantire l’assoluta libertà individuale, la libertà di essere quel che si è senza etichette. E a prescindere dal sesso di nascita, determinato da ...

