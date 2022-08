Ariano International Film Festival | il programma e gli ospiti della decima edizione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Ladell’, in cartellone dal 1° al 7 agosto 2022, si prepara ad accogliere grandinella splendida cornice diIrpino (AV). Obiettivokermesse, giunta all’ambita e cruciale doppia cifra, è sempre quello di valorizzare il cinema e la cultura stessa, in ogni sua forma, senza mai prescindere dall’importanza del territorio e di chi lo abita. Ecco perché si propone di coinvolgere attivamente il pubblico, offrendo proiezioni, dibattiti, incontri e laboratori, tutti rigorosamente ad accesso gratuito, e rivolti ad un pubblico eterogeneo. Grande attenzione è riservata ai più giovani (il pubblico di domani). Due laboratori a tema green, in ...