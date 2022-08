(Di mercoledì 3 agosto 2022) MODENA -, innovativo coachbuilder di lusso con sede a Modena, ha avviato a partire dal 2021 un importante cambiamento strategico, passando da offrire un servizio di personalizzazione estetica per ...

vivereitalia : Ares lancia piano di crescita con l'ingresso di nuovi azionisti - ledicoladelsud : Ares lancia piano di crescita con l’ingresso di nuovi azionisti - Italpress : Ares lancia piano di crescita con l’ingresso di nuovi azionisti -

Italpress

Importante enfasi sarà quindi data all'innovazione di prodotto, alla distribuzione multicanale ed alla digitalizzazione di processi e servizi per fare diModena un player riconosciuto a livello ...... Il Grande libro dei santi protettori (2022, pp. 687), un'opera poderosa sapientemente ... nello stesso punto in cui Cristo fu colpito dalla', santa Teresa d'Avila protegge dai malanni del ... Ares lancia piano di crescita con l'ingresso di nuovi azionisti Agenzia di stampa Italpress MODENA (ITALPRESS) - ARES, innovativo coachbuilder di lusso con sede a Modena, ha avviato a partire dal 2021 un importante cambiamento strategico, passando ...Per supportare questo ambizioso piano, Ares hs annunciato l'ingresso di tre nuovi azionisti che sosterranno lo sviluppo strategico della SocietÃÂ e sfrutteranno la loro profonda esperienza nei settor ...