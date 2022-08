Archie Battersbee, la «spina» sarà staccata oggi alle 11 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ieri è fallito un ricorso alla Corte suprema. Adesso il Christian Legal Centre sta preparando un ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Se non ci riesce entro le 9, i trattamenti saranno sospesi Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ieri è fallito un ricorso alla Corte suprema. Adesso il Christian Legal Centre sta preparando un ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Se non ci riesce entro le 9, i trattamenti saranno sospesi

GuidoDeMartini : ???? COME CON ALFIE EVANS: I giudici decidono di staccare la spina a un 12enne in coma CONTRO la volontà dei genitori… - StefanoDavagni : RT @lanuovaBQ: Ora non c'è proprio più scampo. Archie Battersbee deve morire ?? - lameduck1960 : RT @lanuovaBQ: Ora non c'è proprio più scampo. Archie Battersbee deve morire ?? - lanuovaBQ : Ora non c'è proprio più scampo. Archie Battersbee deve morire ?? - domenicomillel1 : L'uccisione di un ragazzo è 'nel suo interesse'. ?????????#ArchieBattersbee -