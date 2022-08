Anzio, al via “Notti di Mezza Estate 2022”: il 10 agosto il concerto di Patty Bravo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Anzio – Sarà Patty Pravo, con il tour “Minaccia Bionda”, sullo splendido palco di Piazza Garibaldi, mercoledì 10 agosto, ad aprire la rassegna di grandi eventi “Anzio Notti di Mezza Estate 2022”, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Amministrazione Comunale tutta. Un concerto spettacolo imperdibile, organizzato in collaborazione con Ventidieci, con una grandissima interprete della canzone italiana che, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconterà fra musica e parole, successi, ricordi ed aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti con la sapiente voce narrante di Pino Strabioli. Dalla mitica notte ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022)– SaràPravo, con il tour “Minaccia Bionda”, sullo splendido palco di Piazza Garibaldi, mercoledì 10, ad aprire la rassegna di grandi eventi “di”, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Amministrazione Comunale tutta. Unspettacolo imperdibile, organizzato in collaborazione con Ventidieci, con una grandissima interprete della canzone italiana che, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconterà fra musica e parole, successi, ricordi ed aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti con la sapiente voce narrante di Pino Strabioli. Dalla mitica notte ...

