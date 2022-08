Antidepressivi | a Bergamo consumi giù | “Dimezzati dopo il boom dell’emergenza Covid”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 agosto 2022) “Nella provincia diil consumo die psicofarmaci è esploso due anni fa, durante le fasi più drammatiche della pandemia da-19. Ora è sensibilmente diminuito: si è dimezzato rispetto aldi richieste che si è evidenziato nel 2020”. Così il dottor Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine dei farmacisti di, traccia il trend dell’assunzione di medicinali utilizzati per trattare i disturbi dell’umore come la depressione. È un dato in controtendenza se confrontato a quanto sta avvenendo su scala nazionale, come ha evidenziato il Rapporto 2021 sull’uso dei farmaci in Italia, realizzato dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (Osmed) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Il documento specifica: “Nel 2021 il consumo giornaliero degli ...