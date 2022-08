Anna Falchi e la foto che manda in delirio i fan: “Non sono una santa” (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’attrice, conduttrice ed ex modella ha postato una foto che ha suscitato parecchie reazioni nei suoi tanti followers! Che cosa ha pubblicato su Instagram? Anna Falchi è una delle donne più famosi presenti nel mondo dello spettacolo da oltre 30 anni! La sua notorietà venne a galla già nel 1989, grazie alla sua partecipazione da giovanissima alla kermesse di bellezza di Miss Italia! La Falchi si classificò al secondo posto conquistando la fascia di Miss Cinema! Anna Falchi – AltranotiziaMa quale foto pubblicata su Instagram da Anna Falchi ha mandato in delirio i suoi followers? Ecco lo scatto bollente e le parole scritte dall’attrice e conduttrice televisiva! Anna ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’attrice, conduttrice ed ex modella ha postato unache ha suscitato parecchie reazioni nei suoi tanti followers! Che cosa ha pubblicato su Instagram?è una delle donne più famosi presenti nel mondo dello spettacolo da oltre 30 anni! La sua notorietà venne a galla già nel 1989, grazie alla sua partecipazione da giovanissima alla kermesse di bellezza di Miss Italia! Lasi classificò al secondo posto conquistando la fascia di Miss Cinema!– AltranotiziaMa qualepubblicata su Instagram dahato ini suoi followers? Ecco lo scatto bollente e le parole scritte dall’attrice e conduttrice televisiva!...

