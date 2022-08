Alvino | “Infortunio Politano | arrivano ottime notizie”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Matteosi è infortunato durante Napoli-Girona, risentimento muscolare per l'attaccante azzurro ma non è nulla di grave. La notizia viene data da Carlodurante la telecronaca dell'amichevole del Napoli. Il telecronista fa sapere: "buoneper. il risentimento al polpaccio sinistro non desta preoccupazione". In un primo momento la smorfia di dolore dell'attaccante aveva fatto pensare a qualcosa di più grave. L'disarà comunque valutato anche nelle prossime ore ma fortunatamente non ci sono grandi problemi, quindi solo un'uscita precauzionale per l'attaccante del Napoli.