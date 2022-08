Altro che liberale, Calenda andrà a sbattere facendo la stampella del Pd (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo aver passato mesi a dichiararsi liberale ed estraneo ai due poli, Carlo Calenda ha deciso di consegnarsi all'«allegra macchina da guerra» lettiana. Con questa mossa, l'ex candidato sindaco di Roma si assicura dei collegi nell'uninominale ma, di certo, perde tutto quell'elettorato liberale e centrista che poteva potenzialmente conquistare. Già, perché puoi pure spiegare che nei collegi non sarà candidato Fratoianni, puoi chiamarla alleanza tecnica ma la verità è che Azione è nella stessa coalizione dell'estrema sinistra. Perché, dunque, un elettore deluso dal centrodestra dovrebbe sceglierlo? La parte più sorprendente, però, è il ruolo di Mariastella Gelmini e Mara Carfagna: due politiche esperte, stimabili, che scelgono di consegnarsi a una coalizione così sgangherata, tenuta insieme solo da un collante apparente, quello di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo aver passato mesi a dichiararsied estraneo ai due poli, Carloha deciso di consegnarsi all'«allegra macchina da guerra» lettiana. Con questa mossa, l'ex candidato sindaco di Roma si assicura dei collegi nell'uninominale ma, di certo, perde tutto quell'elettoratoe centrista che poteva potenzialmente conquistare. Già, perché puoi pure spiegare che nei collegi non sarà candidato Fratoianni, puoi chiamarla alleanza tecnica ma la verità è che Azione è nella stessa coalizione dell'estrema sinistra. Perché, dunque, un elettore deluso dal centrodestra dovrebbe sceglierlo? La parte più sorprendente, però, è il ruolo di Mariastella Gelmini e Mara Carfagna: due politiche esperte, stimabili, che scelgono di consegnarsi a una coalizione così sgangherata, tenuta insieme solo da un collante apparente, quello di ...

