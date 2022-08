Alternativa per l’Italia candida Mario Adinolfi nel collegio plurinominale di Bergamo per il Senato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Bergamo. Mario Adinolfi si candida nel collegio plurinominale di Bergamo per il Senato: ad annunciarlo è una nota di Alternativa per l’Italia-APLI, la nuova formazione politica che unisce il co-fondatore del Popolo della Famiglia, con Simone Di Stefano, esponente di Exit. “Sappiamo che il nome di Adinolfi a Bergamo fa sempre molto rumore – si legge nella nota -, ma mai come in questa occasione, la decisione del nostro presidente di presentarsi per la seconda volta a Bergamo, e? segno di un attaccamento a questa nostra splendida citta? che in questi ultimi due anni ha tanto sofferto”. Le proposte? Innanzitutto “no Green pass e no all’obbligo vaccinale. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 agosto 2022)sineldiper il: ad annunciarlo è una nota diper-APLI, la nuova formazione politica che unisce il co-fondatore del Popolo della Famiglia, con Simone Di Stefano, esponente di Exit. “Sappiamo che il nome difa sempre molto rumore – si legge nella nota -, ma mai come in questa occasione, la decisione del nostro presidente di presentarsi per la seconda volta a, e? segno di un attaccamento a questa nostra splendida citta? che in questi ultimi due anni ha tanto sofferto”. Le proposte? Innanzitutto “no Green pass e no all’obbligo vaccinale. ...

