Allarme dei presidi: «Scuola abbandonata. La ventilazione meccanica? Non è stato fatto nulla» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Preoccupazione dei presidi per il nuovo anno scolastico: ancora non si è provveduto all’installazione degli impianti di aerazione negli istituti per ridurre il contagio nelle scuole. «Sulla ventilazione meccanica di fatto non è mai stato fatto nulla», dice all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. «L’intervento richiedeva ingenti investimenti e secondo me non è stato fatto perché troppo oneroso da una parte e, dall’altra, troppo difficile da un punto di vista organizzativo. La pandemia speriamo stia volgendo al termine e le misure risultano quindi allentate. Senza l’aerazione meccanica in classe, dato che il virus si diffonde per via aerea, il rischio di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Preoccupazione deiper il nuovo anno scolastico: ancora non si è provveduto all’installazione degli impianti di aerazione negli istituti per ridurre il contagio nelle scuole. «Sulladinon è mai», dice all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale. «L’intervento richiedeva ingenti investimenti e secondo me non èperché troppo oneroso da una parte e, dall’altra, troppo difficile da un punto di vista organizzativo. La pandemia speriamo stia volgendo al termine e le misure risultano quindi allentate. Senza l’aerazionein classe, dato che il virus si diffonde per via aerea, il rischio di ...

