Alfonso Signorini, si sbottona su Blasi e Totti: "sono una coppia…" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alfonso Signorini ha commentato la fine della love – story tra Francesco Totti e Ilary Blasi, in modo inaspettato. Alfonso Signorini sta tornando. Mancano infatti poche settimane al debutto della settima edizione del Gf Vip con grande trepidazione di molti appassionati del reality show. Ci sono ancora dettagli da ultimare ma ormai ci siamo e il conduttore, in una delle sue molteplici dichiarazioni, assicura che ci sono dei veri e propri assi nella manica top secret. Alfonso Signorini e Ilary Blasi – AltranotiziaNonostante i diversi impegni professionali, come personaggio televisivo, al conduttore però non è passato inosservato il gossip dell'estate, ovvero la separazione tra ...

