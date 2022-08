Alex Zanardi | incendio nella sua villa | l' ex pilota trasferito a Vicenza | possibili danni ai macchinari che lo assistono

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Paura per Alessandro, l'ex campione di automobilismo che da due anni costretto a vivere attaccato aiper un drammatico incidente avvenuto nel corso di una gara di handbike nel...

Agenzia_Ansa : Incendio nella villa di Zanardi, si valuta il trasferimento del campione. Fiamme spente, a bruciare l'impianto foto… - fanpage : Incendio nella villa di Alex Zanardi, si teme per i macchinari che assistono l'ex campione - zazoomblog : Incendio nella villa di Alex Zanardi lex pilota trasferito a Vicenza - #Incendio #nella #villa #Zanardi - ParliamoDiNews : Incendio nella villa di Alex Zanardi, l`ex pilota trasferito a Vicenza #AlexZanardi #Incendio #3agosto - periodiciweb : DIVAMPA UN INCENDIO NELLA VILLA DI ALEX ZANARDI -

AGI - Fiamme nella villa di, a Noventa Padovana. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti, l'incendio avrebbe interessato i pannelli dell'impianto fotovoltaico e sarebbe già stato domato.è stato trasferito dalla sua casa in provincia di Padova dopo un incendio che è divampato nella residenza. Questo pomeriggio le fiamme sono divampate secondo le prime informazioni dall'...L’ex pilota di Formula 1, e campione paraolimpico di ciclismo Alex Zanardi, soffre un’altra situazione drammatica, questa volta in casa sua.Le fiamme hanno interessato i pannelli dell'impianto fotovoltaico e sono state spente dai vigili del fuoco. Preoccupazione per eventuali danni riportati dai sofisticati macchinari che assistono l'ex p ...