Alessia Pifferi | richiesta di incidente probatorio sul biberon di Diana La donna ha rivelato l’identità della figlia agli avvocati

(Di mercoledì 3 agosto 2022), la 37enne in carcere con l’accusa di aver lasciato morire di stenti ladi 18 mesi, haai suoiil nome del padrepiccola “Stamattina era più tranquilla e serena – spiega l’avvocato Solange Marchignoli, che difende laassieme a Luca D’Auria – e mi hail nome del padre. Si tratta di una informazione che non dirò a nessuno, in quanto non ha alcuna rilevanza ai fini processuali”. Gli inquirenti potrebbero, se necessario, decidere di convocare il padre, anche se al momento non ci sono interessi investigativi in tal senso. L’avvocato Marchignoli, oltre ad aver confermato che faràdiper le ...

globne : Alessia Pifferi, richiesta di incidente probatorio sul biberon di Diana. La donna ha rivelato l’identità della figl… - infoitinterno : Alessia Pifferi, le confessioni: «So chi è il padre di Diana e sapevo di essere incinta, ma lui ignora tutto» - infoitinterno : Alessia Pifferi, 'ecco chi è il padre di mia figlia': la sconvolgente rivelazione - infoitinterno : Alessia Pifferi: «Vi dico chi è il padre di mia figlia Diana» - RaiNews : Alessia Pifferi ha rivelato ai suoi avvocati il nome del padre di Diana, la figlia che ha abbandonato in casa per s… -

ha rivelato ai suoi avvocati il nome del padre di Diana, la figlia che ha abbandonato in casa per sei giorni facendola morire di stenti. A rivelarlo sono gli stessi legali. "Stamattina ...... "DIANA, CIAO, LA MIA DIANA" (VIDEO) L'ipotesi è che pure lui, così come la madre di, non ... Resta il mistero sul contenuto del latte nel biberon della piccola, su cui l'avvocato della...Alessia Pifferi ha rivelato ai suoi avvocati il nome del padre di Diana, la figlia che ha abbandonato in casa per sei giorni facendola morire di stenti. A rivelarlo sono gli stessi legali. "Stamattina ...Alessia Pifferi ha rivelato ai suoi legali il nome del padre biologico di Diana, la bimba abbandonata e morta di stenti a Milano. Per il momento non è necessario convocare l'uomo ai fini investigativi ...