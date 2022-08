Alessia Piferri | richiesta di incidente probatorio sul biberon di Diana La donna ha rivelato l’identità della figlia agli avvocati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022)Pifferi, la 37enne in carcere con l’accusa di aver lasciato morire di stenti ladi 18 mesi, haai suoiil nome del padrepiccola “Stamattina era più tranquilla e serena – spiega l’avvocato Solange Marchignoli, che difende laassieme a Luca D’Auria – e mi hail nome del padre. Si tratta di una informazione che non dirò a nessuno, in quanto non ha alcuna rilevanza ai fini processuali”. Gli inquirenti potrebbero, se necessario, decidere di convocare il padre, anche se al momento non ci sono interessi investigativi in tal senso. L’avvocato Marchignoli, oltre ad aver confermato che faràdiper le analisi del ...