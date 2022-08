Alessandro Siani, la rivelazione su Maradona: “Ecco cosa mi disse nel camerino del San Carlo” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il comico napoletano Alessandro Siani rivela un retroscena su Diego Armando Maradona in occasione dello spettacolo al San Carlo “Tre volte 10” Alessandro Siani comico napoletano e grande tifoso del Napoli, è finito nel mirino della critica milanese per il suo nuovo spettacolo “Libertà Live” in onda in streaming su Amazon Prime Video. Siani in passato è stato protagonista di un altro spettacolo di grande successo “Tre volte 10”, che ha visto al partecipazione del compianto Diego Armando Maradona. Ai microfoni del Corriere della Sera, Siani racconta un toccante retroscena sul Pibe De Oro: “Per noi Maradona è un esempio di grandezza. Io ho conosciuto lui, Pino Daniele e Luciano De Crescenzo, ho capito che avevano una ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il comico napoletanorivela un retroscena su Diego Armandoin occasione dello spettacolo al San“Tre volte 10”comico napoletano e grande tifoso del Napoli, è finito nel mirino della critica milanese per il suo nuovo spettacolo “Libertà Live” in onda in streaming su Amazon Prime Video.in passato è stato protagonista di un altro spettacolo di grande successo “Tre volte 10”, che ha visto al partecipazione del compianto Diego Armando. Ai microfoni del Corriere della Sera,racconta un toccante retroscena sul Pibe De Oro: “Per noiè un esempio di grandezza. Io ho conosciuto lui, Pino Daniele e Luciano De Crescenzo, ho capito che avevano una ...

