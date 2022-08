Al via dal 16 settembre in Toscana il Sotto Gamba Game per sportivi con disabilità (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Tutto è pronto per il Sotto Gamba Game, organizzato da Toscana Disabili Sport e Tutun Club Sport e Servizi con il supporto all'accoglienza della Onlus Handy Superabile e della Proloco San Vincenzo. "La kermesse sportiva, ricorda l'organizzazione, si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 settembre nella splendida cornice di Riva degli Etruschi a San Vincenzo (Livorno). Come ogni anno l'evento sarà di libero accesso mettendo inoltre a disposizione venti camere gratuite per il soggiorno. Volto al superamento dei pregiudizi ideologici, emotivi e psicologici, ormai Sotto Gamba Game vanta collaborazioni con altri eventi per la promozione su tutto il territorio nazionale di una rete che vuole finalmente cambiare l'accezione negativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Tutto è pronto per il, organizzato daDisabili Sport e Tutun Club Sport e Servizi con il supporto all'accoglienza della Onlus Handy Superabile e della Proloco San Vincenzo. "La kermesse sportiva, ricorda l'organizzazione, si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18nella splendida cornice di Riva degli Etruschi a San Vincenzo (Livorno). Come ogni anno l'evento sarà di libero accesso mettendo inoltre a disposizione venti camere gratuite per il soggiorno. Volto al superamento dei pregiudizi ideologici, emotivi e psicologici, ormaivanta collaborazioni con altri eventi per la promozione su tutto il territorio nazionale di una rete che vuole finalmente cambiare l'accezione negativa ...

