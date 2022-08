Agli eredi di Marilyn piace ‘Blonde’ | anche Brad Pitt difende Ana de Armas

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – A 60 anni dalla morte,Monroe torna a far discutere grazie all’atteso nuovo film, che verrà presentato in prima mondiale, in concorso, alla Mostra del Cinema di Venezia all’inizio di settembre e approderà poi su Netflix il 23 settembre. Glidie il coproduttore del filmdifendono la scelta di Ana decome protagonista del biopic iretto da Andrew Dominik e dedicato all’icona di Hollywood, morta il 4 agosto del 1962. Dopo la pubblicazione del trailer definitivo del film la settimana scorsa, alcuni fan dihanno infatti avanzato dubbi sull’accento cubano di Ana deche allontanerebbe troppo la sua interpretazione dal caratteristico tono di voce della diva degli anni ...