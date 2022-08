Agguato a Pescara, chi c'è dietro al killer che ha sparato all'ex calciatore e all'architetto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Walter Albi e Luca Cavallito avevano appuntamento con l'uomo che ha deciso l'esecuzione: l'ombra della mafia pugliese Leggi su repubblica (Di mercoledì 3 agosto 2022) Walter Albi e Luca Cavallito avevano appuntamento con l'uomo che ha deciso l'esecuzione: l'ombra della mafia pugliese

MediasetTgcom24 : Omicidio a Pescara, caccia al killer dell'architetto | Per inquirenti un agguato in stile mafioso #pescara… - Corriere : Pescara, il video dell’agguato: gli spari dalla siepe e poi l’esecuzione brutale - pescaranews : Sono in lieve miglioramento le condizioni di salute di Luca Cavallito, ex calciatore 49enne con precedenti penali... - CoachWill76 : RT @DocRiserva: Al #TG5 delle 11 hanno ridato la notizia della sparatoria a Pescara aggiungendo che l'ex calciatore rimasto ferito nell'agg… - iltirreno : Sparatoria a Pescara: la vittima dell'agguato ha forti legami con Viareggio -