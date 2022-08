Aeroporto Internazionale dell’Umbria Perugia “San Francesco d’Assisi”: a luglio nuovo record (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria Perugia “San Francesco d’Assisi” a luglio ha registrato un nuovo record storico mensile assoluto: 51.506 passeggeri transitati (+120% sul 2019 e +17,4% sull’agosto 2015 – precedente record). “Siamo felici di comunicare che – dopo aver registrato i nuovi record mensili (dati mese su mese) di aprile, maggio e giugno – luglio 2022 ha fatto registrare il nuovo record mensile assoluto, rappresentando di fatto il mese più trafficato nella storia dell’Aeroporto dell’Umbria”. È quanto si legge in una nota stampa. “Con 51.506 passeggeri transitati l’incremento rispetto al precedente ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’“San” aha registrato unstorico mensile assoluto: 51.506 passeggeri transitati (+120% sul 2019 e +17,4% sull’agosto 2015 – precedente). “Siamo felici di comunicare che – dopo aver registrato i nuovimensili (dati mese su mese) di aprile, maggio e giugno –2022 ha fatto registrare ilmensile assoluto, rappresentando di fatto il mese più trafficato nella storia dell’”. È quanto si legge in una nota stampa. “Con 51.506 passeggeri transitati l’incremento rispetto al precedente ...

berardino : RT @micaelaanna07: #Taiwan In risposta alle indiscrezioni online, non vi è alcun attacco missilistico contro l'aeroporto internazionale di… - maola_varalli : RT @micaelaanna07: #Taiwan In risposta alle indiscrezioni online, non vi è alcun attacco missilistico contro l'aeroporto internazionale di… - micaelaanna07 : #Taiwan In risposta alle indiscrezioni online, non vi è alcun attacco missilistico contro l'aeroporto internazional… - Angy_b_96 : RT @tgk_world: ?? le #fromis_9 all'aeroporto internazionale di Incheon in partenza per il Giappone questa mattina~ @realfromis_9 ~pria. ht… - Angy_b_96 : RT @tgk_world: ?? le #OHMYGIRL all'aeroporto internazionale di Incheon in partenza per il Giappone questa mattina~ @WM_OHMYGIRL ~pria. htt… -