Aerei, oltre 3.600 voli cancellati: «La forte ripresa dietro al caos» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel primo semestre traffico da e per l’Italia quattro volte superiore ai livelli del 2021. Di Palma presidente Enac:«Ci aspettiamo la situazione migliori rispetto a luglio» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel primo semestre traffico da e per l’Italia quattro volte superiore ai livelli del 2021. Di Palma presidente Enac:«Ci aspettiamo la situazione migliori rispetto a luglio»

fisco24_info : Aerei, l’estate del caos: in Italia cancellati oltre 3.600 voli. Ma è boom di traffico: Nel primo semestre traffico… - marcotelecono : RT @unico1930: @marcotelecono Finirà come al solito a tarallucci e vino. I gialli sicuramente non si mettono contro chi ha circa 5000armi n… - unico1930 : @marcotelecono Finirà come al solito a tarallucci e vino. I gialli sicuramente non si mettono contro chi ha circa 5… - Bill_Cocc0 : @fattoquotidiano Gli USA hanno già pronta la portaerei Ronald Regan, con oltre 100 aerei, e altre navi appoggio a S… - Mirko79045720 : Quanto sarebbe bello e,forse, corretto(?!) se anche chi segue voi, vi ha sostenuto mesi,difeso,speso soldi in treni… -