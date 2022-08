Accordo Dazn-Tim senza esclusiva | svolta sui diritti tv di Serie A | verso il possibile arrivo delle partite anche su Sky

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 agosto 2022) A 10 giorni dall’inizio del campionato, laA tornerà visibile sui canali Sky. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, è stato raggiunto l’trae Tim per superare l’intesa pattuita lo scorso anno, che prevedeva che iesclusivi di trasmissione del campionato italiano di calcio su app fossero fruibili solo sulla piattaforma TimVision. Il nuovopermetterebbe adi approdare su altri set-top box, e non solo più su quello gestito da Tim. Il Cda di Tim dovrà dare il proprio via libera alla modifica del contratto, di cui si attende solo la firma. Una volta approvata la modifica, la piattaforma a pagamento di video streaming online di eventi sportivi si dovrà muovere su un altro fronte, chiudendo uncon Sky. ...